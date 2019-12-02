Maçın heyecanı ile Albayrak’ın şapkası yere düştü. Trabzonspor taraftarları ise Albayrak’ın şapkasını başka bir yere fırlattı. Bu olayın ardından tribünde gerginlik çıktı. Polislerin müdahalesi ile gerginliği çıkartan taraftarlar, olay yerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan Galatasaray basın sorumlusu Eray Sözen de darbe alırken, olayla ilgili karakola gidip şikayetçi oldu. Abdurrahim Albayrak, maç sonu Eray Sözen’e yapılan saldırıyı da kınadı ve şu ifadeleri sarf etti: Şahsıma bir şey olmadı. 2 kişinin yaptığı bir şeyi tüm Trabzonspor taraftarlarına ve camiasına mal edemeyiz. Trabzonspor camiası bizi çok iyi karşıladı.