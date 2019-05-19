Abdurrahim Albayrak: Bana çok yüklendiler

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic’in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru’nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligde puanını 69’a çıkartırken, Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı takım, sezonun bitmesine bir hafta kala üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonluğun ardından Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın şampiyonluk sonrası açıklamaları:

"Bütün yorgunluğumuzu, sıkıntıları attığımız maç oldu. Bize bugünü yaşatan yüce Allah'a şükürler olsun. Takıma, teknik heyete, yönetime de ayrı ayrı teşekkür ederim. Zorlu günler geçirdik, uyumadığım, çok ağladığım geceler oldu. Bu sabah da ağladım."

"Bana çok yüklendiler. 'Hep şampiyon olacağız, inanın, acele etmeyin' dedik. Yüce Allah'a bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Kimse bizden şampiyonluk beklemiyordu. Tecrübeye dayanarak konuşuyoruz, 6 kez yönetimde oldum, 6 kez de şampiyonluk yaşadık."

'Bugün sahada konuştuk'

"Bugün sahada konuştuk. Şimdi ortamı germenin anlamı yok. Sanırım siz ortamı germeye çalışıyorsunuz. İptal edilen golleri tam göremedim ama bir tanesinin gol olduğu söylendi. Cüneyt Çakır'a ayrı bir sempatim var. Kadıköy'de de onunla şampiyon olmuştuk."

"Soyunma odasında alkış, kıyamet koptu' dediğim zaman bizi eleştirdiler. O gün o takımı, Başakşehir maçına hazırlamasak ve 1-1 berabere kalmasak, fark açılırdı. Demek ki tecrübelerimiz var, onun için konuşuyoruz. Artık bundan sonra sezonun sonunu beklerler."