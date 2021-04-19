Abdurrahim Albayrak açıkladı! Başkan adayı olacak mı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Türk Telekom Stadı'nda denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye üyelerin yanı sıra yönetimden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı. Her kuruldan söz alan isimler düşüncelerini paylaştı.

Özellikle sohbet odası Clubhouse'da Başkan Cengiz ile ilgili eleştiriler yapıp istifasını istediklerini açıklayan Mahmut Recevik için üyeler, "Bir toplantıda yaşananların sosyal medya ortamında açık açık dile getirilmesi hoş değil. Recevik'in istifasını istiyoruz" dediler.

Daha sonra söz alan Recevik ise, "Haklısınız, bunları paylaşmamalıydım" diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenen Recevik için son karar yarınki yönetim toplantısında verilecek.









Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama

Aday olacağı konuşulan Albayrak da, "Ne Galatasaray'a ne de başkana kıyamıyorum. Kulübü bekleyen ödemeler var, onları da düşünüyorum. Şampiyonluğa inanıyorum" açıklaması yaptı.

Cuma günü Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan Dursun Özbek ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen Ahmet Yüce Ocaklı ile görüşen Albayrak, "Çık aday ol, arkandayız" mesajını aldı.

Göztepe maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda açıklamalar yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yaşanan son gelişmeleri, "Galatasaray'a kıyamıyorum, başkana da kıyamıyorum. İki arada bir derede kaldım. Kulübü bekleyen önemli ödemeler var, onları da düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi. Florya'da futbolcularla paylaştığı fotoğrafa da açıklık getiren Albayrak, "O fotoğraf karesini takımı toparlamak için çektirdim. Futbolcuları motive ettim. Şampiyonluğa inanıyorum. Pes etmedik'' dedi.

Sabah





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