Beşiktaş’ta çok sayıda sakatlık yaşanması zaten iyi sonuçlar alamayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın elini kolunu bağlamış durumda. Avcı, Braga karşısına çıkaracağı kadroyu kurmakta zorlanıyor. Avcı, Dorukhan, N’Koudou, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Diaby, Douglas ve Burak Yılmaz’ın yokluğunda alternatifler yaratmaya çalışıyor.

Avcı’nın Gönül ve Douglas’ın yokluğunda sağ beke Necip’i koyması, stoperi ise Vida-Roco ikilisinden oluşturması bekleniyor. Avcı’nın Rebocho’yu sağ bek koyması h alinde stoper ikilisi Necip-Vida olacak. Kanatlardaysa Lens ve Boyd’dan başka alternatif yok. Avcı’nın Burak Yılmaz’ın yokluğunda ilk 11’de Güven’e yer vermesi Umut Nayır’ı da yine yedek soyundurması bekleniyor.