Bordo-Mavililer, milli ara sonrası Sivasspor’un ardından Kayseri’ye takıldı ancak son maçta sergilenen futbol bambaşkaydı. Sezonun belki de en iyi ilk yarı performansını gösteren, kendi istatistiklerini alt üst eden Trabzonspor, 2 topu da direkten dönmesine rağmen galibiyete uzanamadı. 90 dakikanın ardından oyuncular kaçan 3 puanın üzüntüsünü yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı ise soyunma odasında havayı düzeltti. Ortaya konan mücadeleden çok memnun olduğunu belirten Avcı’nın oyuncularına, “Galibiyeti sonuna kadar hak ettiniz. Eksiklerimiz yok mu, elbette var. Ancak genel olarak isteğinizden dolayı mutluyum. Kazanmak adına her şeyi yaptınız ama bazen çok isteseniz de olmuyor. Önemli olan üstüne koyarak devam etmek. Bizim hep böyle oynamamız. Bu coşkuyu, bu iştahı sahada göstermemiz lazım” dediği öğrenildi.

‘Daha çok çalışacağız’

Hücumda zaman zaman acele ettiklerini, oyunun bazı bölümlerinde de pas akışında yavaş kaldıklarını belirten tecrübeli hoca, “Gelişmeye devam ediyoruz. Daha çok çalışacağız. Bizim bu futbolu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Tabi ki eksikleri kapatarak. Böyle kazanmayı istediğinizi gösterdikçe, hedeflediğimiz noktaya mutlaka ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever