Trabzonspor 'un 37 yıllık şampiyonluk özlemine son veren teknik direktör Abdullah Avcı, sezon bittikten sonra bir ilki daha gerçekleştirdi ve NFT koleksiyonu çıkardı. Avcı bu alanda Türkiye'de NFT çıkaran ilk teknik direktör oldu. Sadece 777 adet üretilen özel koleksiyon bir çok özel içerik ve sertifikalı dijital dosyalarla birlikte, henüz yaratılmamış içerikleri de barındırıyor.

Avcı'yla maç izleme şansı

Benzerlerinden farklı olarak, koleksiyona sahip olanlar bu NFT sayesinde VIP ACCESS adında bir dijital platforma kayıt oluyor ve gelecek sezon boyunca yepyeni haklar cüzdanlarına yükleniyor. Sezon boyu gizlice çekilmiş bir çok röportaj, Avcı'nın kişisel arşivi, sertifikalı posterler gibi bir çok şeyin yanısıra, Abdullah Hoca'nın Şampiyonlar Ligi öncesi yapacağı özel bir sohbete katılabiliyor, maç öncesi buluşmalara kayıt yaptırabiliyor, hatta bazı maçları hocayla birlikte seyretme şansını yakalayabiliyorlar. Avcı'nın NFT koleksiyonunun ilk parçasını 10 yıl Başakşehir'de beraber çalıştığı ve devre arasında da Trabzonspor'a transfer ettiği Edin Visca aldı.