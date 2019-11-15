Beşiktaş‘ta özellikle Ljajic’teki düşüş dikkatleri çekiyor; fakat yıldız oyuncunun satılmasının şu an için söz konusu olmadığı belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı‘nın, Ljajic Türkiye’ye döndükten sonra oyuncuyla özel olarak görüşeceği öğrenildi.

Teknik heyetin, Sırp oyuncunun performansını yükseltebilmek için çalışmalar yaptıracağı ifade edildi.

Abdullah Avcı’nın yönetime vereceği listede bir forvet, bir kanat, bir de stoper olacağı öğrenildi.

Yönetimin satılacak futbolcular ile ilgili henüz herhangi bir liste oluşturmadığı ancak değerini bulan oyuncuları gönderebileceği de gelen haberler arasında. (TRT Spor)