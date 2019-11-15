Abdullah Avcı'dan Ljajic sürprizi

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sırp oyuncu Adem Ljajic ile performansını yükseltmesi için özel görüşme yapacak.

15 Kasım 2019, Cuma 09:25
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Abdullah Avcı'dan Ljajic sürprizi

Beşiktaş‘ta özellikle Ljajic’teki düşüş dikkatleri çekiyor; fakat yıldız oyuncunun satılmasının şu an için söz konusu olmadığı belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı‘nın, Ljajic Türkiye’ye döndükten sonra oyuncuyla özel olarak görüşeceği öğrenildi.

Teknik heyetin, Sırp oyuncunun performansını yükseltebilmek için çalışmalar yaptıracağı ifade edildi.

Abdullah Avcı’nın yönetime vereceği listede bir forvet, bir kanat, bir de stoper olacağı öğrenildi.

Yönetimin satılacak futbolcular ile ilgili henüz herhangi bir liste oluşturmadığı ancak değerini bulan oyuncuları gönderebileceği de gelen haberler arasında. (TRT Spor)

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