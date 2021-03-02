Abdullah Avcı: Yine başaracağız

Fenerbahçe karşısında özellikle ilk yarıda çok etkili olamamasına rağmen Trabzonspor, ikinci yarıda toparlandı, önemli tehlikeler de yarattı. 1-0 geriye düştükten sonra Djaniny’nin bir vuruşu direkten dönerken, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından Bakasetas’a çalınmayan penaltıya da dikkat çekti. Başarılı teknik adam, soyunma odasında da oyuncularına moral verdi. Yenilginin ardından bir hayli üzgün olan öğrencilerine seslenen Avcı’nın, “Moral bozacak bir şey yok. Böyle bir mağlubiyet bizi yolumuzdan döndürmez. Kesinlikle yenilgiyi hak etmedik. Bunu çok net söylüyorum. Maçı beraber yaşadık! Evet zaman zaman etkili olamadık ancak önemli pozisyonlarımız var. Bu kez atamadık. Sakın moral bozmayın” dediği öğrenildi.

‘Yolumuz uzun, güveniyorum’

Trabzonspor’un başarılı hocası şöyle devam etti: “Hep birlikte inanarak ve çok çalışarak bu yarışa girdik, gerekli dersleri çıkartıp daha güçlü şekilde yine başaracağız. Yine üst üste kazanarıp, alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Perşembe günü kritik bir maç var. Sonrasında dinlenemeden tekrar oynayacağız. Tamamen bu maçları düşünün. Yolumuz daha uzun. Size güveniyorum”

Safa Can Konuksever



