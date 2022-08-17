Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda planladıkları oyunu sergilediklerini belirten Abdullah Avcı, "Skoru alamadık ama oyunla tatmin ettik. İlk gole kadar oyun elimizdeydi. İkinci yarıda planladığımız dominant oyunu sergiledik. Topa hakim olarak, pasla rakibi, rakip yarı sahasına ittik. Bence bir sonraki maç için son derece sağlıklı mesajlar verdik." dedi.

"Trabzonspor taraftarı mutlu olsun"

Takımının futbolundan memnun olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Ben oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız. Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor. İkinci maçta onların müthiş desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum." sözlerini dile getirdi.

"Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak"

Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini de dile getiren Abdullah Avcı, "Antalyaspor maçına hazırlanacağız. Daha sonrasında Kopenhag maçına odaklanacağız. Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." ifadelerinde bulundu.

"Oyun olarak mutluyuz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Abdullah Avcı şu açıklamaları yaptı:

Oyuncuları ile gurur duyduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Skor olarak değil ama oyun olarak çok mutluyuz. Ben bu oyuna oyuncu üzerinden bakmadım, organizasyon üzerinden baktım. Bugün Dorukhan'ın oynamama sebeplerinden birisi hastalığı birisi de Siopis'in tek olarak orada daha iyi performans vermesi." dedi.

"İkinci yarıda daha dominant bir Trabzonspor vardı"

Trabzonspor'un ilk yarıda daha etkisiz bir görüntü sergileyip sergilemediği sorusuna yanıt veren tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda kayıp bir Trabzonspor olduğuna katılmıyorum. İkinci yarıda daha dominant bir Trabzonspor vardı. İlk yarıdaki oyunu tarif ederken şunu söylemek lazım; gole kadar oyunu kontrol ettik. İkinci yarıda Bartra ve Bardhi gibi teknik oyuncuların oyuna girmesiyle rakibimizi itebildik" şeklinde konuştu.



