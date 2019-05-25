Abdullah Avcı sezonu başladı!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri dün akşam resmen bitti, Abdullah Avcı dönemi ise fiilen başladı… Siyah-beyazlıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı tecrübeli çalıştırıcının, Medipol Başakşehir'le yollarını ayırmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Bu arada Avcı'nın yarın Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle bir araya gelerek detayları görüşeceği ayrıca yeni sezonla ilgili planlamanın masaya yatırılacağı öğrenildi. Toplantıda transferin yanı sıra takımdan gideceklerin de konuşulması bekleniyor. Abdullah Avcı, bundan dört yıl önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, Başkan Fikret Orman'ın kendisinden yana görüş bildirmesine rağmen yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu Şenol Güneş'i isteyince transferi gerçekleşmemişti.

TARAFTARLAR 'SERGEN' DİYOR

Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçının ikinci yarısıyla birlikte, Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı. Teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı görmek isteyen taraftarlar, yönetimin anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı aleyhine ise "Abdullah Avcı yere yatsana" diye tempo tuttu.

Kaynak: Sabah