Abdullah Avcı seri peşinde

Galatasaray maçı öncesinde kulüpteki geleceğinin derbiye bağlı olduğu belirtilen tecrübeli teknik adam, zor mücadeleden zaferle ayrılmalarının ardından kredisini tekrar artırdı. Avcı, Galatasaray karşısında alınan galibiyetle ligde liderle olan puan farkını 6’ya düşürdü ve camiada takıma olan inanç tekrar yükseldi. Sadece 1 galibiyetle takımın ve kendisinin üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtan Abdullah Avcı, cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçını da kazanıp çıkışlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Sözleri gündem yarattı

Avcı’nın Galatasaray derbisinin ardından takıma yaptığı konuşma, sosyal medyada dün de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan görüntülerde 1-0’lık galibiyetin ardından soyunma odasında oyuncularını etrafına toplayan Avcı, “Hiç kimseye acımadan bu aile mücadele ederse ve el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Ben kendimi sorguluyorum, siz de sorgulayın. Ama var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık” ifadelerini kullanmıştı.