Abdullah Avcı net konuştu: Üretemedik

Yeni Malatyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosundaki oyuncuları sahaya sürdü. Ligin 14. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmadaki kadrosunu bozmayan Avcı, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Wolverhampton maçında kadroya almadığı Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz’ı ilk 11’de sahaya sürdü.

‘Tebrik ediyorum’

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonu şunları dedi: “Yeni Malatyaspor’u tebrik ediyorum. Savunma yapacaklarını biliyorduk ama önemli olan geçiş yememekti. Geçiş yemedik ama üretemedik de. 85’te gol yiyince olmuyor. 90+5’de oluyor sonra. İştahlarını olumlu buluyorum oyuncularımın. Bu iştahı daha işe yarar hale getirmemiz lazım. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Bu sene değişik bir yarış oluyor. Sakat oyuncularımız Pazartesi (bugün) bizle olabilirler. Biz kaybettik, Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray kazanamadı. Biz gelecek maçı kazanıp yeniden bir seri yakalamak istiyoruz.”