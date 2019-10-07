Abdullah Avcı: Kötü günler bitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u 2-0’lık skorla devirdikleri karşılaşma sonrasında görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Burak Yılmaz sakatlıktan yeni çıktı. Caner Erkin Wolves maçında 90 dakika oynadı. 2 gün serum yedi. Bu maçta sahanın en iyilerinden. Ben oyuncularıma fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarına da çok teşekkür ediyorum. Umarım bu galibiyetle bu kötü süreci sona erdiririz. Şartlar ne olursa olsun kazanmak istiyorduk ve kazandık” ifadelerini kullandı.

‘Kendimizi sorguluyoruz’

Bu sezon takım olarak birçok kez talihsizlik yaşadıklarını söyleyen Avcı, “Sakatlıklar var. Bunu yaşıyoruz. 7 haftalık süreçte başladığından beri talihsizlikler yaşıyoruz. Sakatlıklar, kırmızı kartlar. Kendimizi de sorguluyoruz. Bu galibiyete herkesin ihtiyacı vardı. Kazandık ve zihinsel olarak toparlanmamı sağlayacak. Bugünün gündemi ne şekilde olursa olsun kazanmaktı. Değerli olan oyuncu grubunun enerjisi, arzusuydu. Dorukhan’ın durumu üzüntü verici” sözlerini sarf etti.

‘Adem’in performansı düşük’

Abdullah Avcı, sözlerinin devamında, “Adem Ljajic ile ilgili son maçta düşüncelerimi söyledim. Yetenekli bir oyuncu ve şu anda performans düşüklüğü var. Diaby’yi merkeze çektik. Golü de atması önemliydi. Topu yere indirdiğimiz bölümde penaltı geldi. Diaby’nin kenardan ziyade merkezdeki performansı daha iyiydi” diye konuştu.