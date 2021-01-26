Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamalarda "Başakşehir iyi takımı. Ligin en zengin kadrolarından birine sahip. Trabzonspor'da Anadolu'dan çıkıp şampiyonluklar elde etmiş bir takım. Gelişen oyunumuzu kupayla süslemek istiyoruz. Antrenörlük her anı doğru yaşamakla alakalı. Kupa sayısına bakmıyorum. İşimi her zaman doğru yapıp, oyuncuyu ve oyunu geliştirmeye çalışan bir adamım. Uzun vadede neler yapıldığına bakılmasını daha doğru buluyorum. Bazen ayrılıklar olur, bazen beraberlikler olur. Yarın da Başakşehir'le rakip olacağız. Bu oyunu kavga etmeden, saygı göstererek izleyelim. Bu oyun bizi hayatta tutuyor' şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, eski oyuncusu İrfan Can Kahveci için de esprili bir şekilde konuştu. Avcı, "İrfan Can'ın sakat olduğunu yeni öğrendim. Transferde sürekli adı geçiyor, eğer yarın oynamayacaksa ben de talip olabilir miyim hocam? onda emeğim var" ifadelerini kullandı



