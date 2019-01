Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, TRTSPOR'da yayınlanan Stadyum Özel’de Ersin Düzen‘in sorularını yanıtladı.

İşte Avcı'nın açıklamaları...

"6 puan öndeyiz, ilk yarı bitmiş, oyun üstünlüğümüz var. 2. yarı da bunun üzerinden devam edeceğiz. 9-12 puan önde de olabilir miydik, olabilirdik. Fark 6 değil, 3 de olabilir miydi, olabilirdi. Ben denge futbolundan yana olan bir teknik adamım. Dünya futbolunda da 5 oyuncunun hücumda kaldığı, 3 oyuncunun savunmada kaldığı bir oyun çok azaldı. Dünya futbolunda da denge futbolu oynanıyor. Modern futbolda bu var. Ben de bundan yanayım."

"Trabzonspor şu an yarışın içinde ve lig ikincisi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe her zaman yarışın içinde olacak takımlardır. Fenerbahçe belki şu an puan olarak geride ama bunlar kültürü olan ve geri dönebilecek takımlar. Kasımpaşa ve Malatya da iyi gidiyorlar."

Adebayor açıklaması

"Rakiplerin bize karşı oynadığı oyun da değişti. Bize büyük takım muamelesi gösteriyorlar. Oyun zorlaşıyor. Adebayor'un fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir duruma gelmesini bekledik."

"Robinho farklı pozisyonlarda oynayabilen kaliteli bir oyuncu.Serdar Taşçı 2,5 sene öncesine kadar alamayacağımız bir futbolcuydu. İrfan Can geldiği günden bugüne kadar kendini çok geliştirdi."

'2 harika kaleciye sahibim'

"Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 2 tane harika kaleciye sahibim. Mert her maç ortalama 30 tane ayağıyla oyun başlatıyor. Bu çok önemli. Ben bir oyuncuyu performansla değerlendiririm, yediği bir gol ya da kaçırdığı gol ile değerlendirmem.Mossoro keşke 24-25 yaşında olsaydı."

Fenerbahçe'den teklif geldi mi?

"Fenerbahçe'den teklif almadım.Sezon sonuna kadar tamamen Başakşehir'e odaklandım. Teknolojinin dışında kalamayız. VAR sistemini biz hep destekledik. VAR sistemiyle ilgili geriye dönük toplantılar yapmalıyız."