Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlılar’ın Antalya kampında dün açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan tecrübeli teknik adam, takımın son durumundan transfer çalışmalarına kadar birçok önemli konuda sözler sarf etti. Avcı, “Teknik ekip olarak verileri dışarıdan takip ediyoruz. Performans hocasıyla beraber bakıyoruz. Şu anki çalışma verilerine bakarsak her şey oldukça iyi gidiyor. Taktiksel çalışmaların karşılığını hazırlık maçlarında alacağız. İlk yarıdaki performansımızla ilgili olarak tespitlerimiz var. Neden hücumda etkili olamadık, bunu nasıl geliştirebiliriz, savunmada daha iyisini nasıl yapabiliriz bunları göreceğiz. İlk yarıda bireysel performansı düşük olan oyuncuların form grafiklerini artırıp takım oyunlarına daha fazla katkı vermeleri için çaba göstereceğiz. İlk önceliğimiz bu” ifadelerini kullandı.

‘Skorer oyuncuların performansları artacak’

Kamptaki çalışmalarla ilgili olarak da konuşan Avcı, “Bu aylar güzel aylar. Maçın olmadığı zamanlar çünkü... Oyuncular bu dönemlerde sadece çalışmaya odaklanır. Önümüzdeki hafta hem lig hem kupa başlayacak. Umarım oyuncularımızın buradaki performansları sahaya yansır. İkinci yarı itibariyle özellikle skora etki yapan oyuncuların performansının artacağını düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

‘Tespitlerimizi oyuncularla paylaşacağız’

Süper Lig’in ilk yarısında yaşadıkları düşüşten nasıl kurtulduklarını da anlatan deneyimli çalıştırıcı, “İlk haftalar bizim için kolay geçmedi. Sakat oyuncuların gelmesi, transferlerin katılması ve oyunun içerisindeki dokunuşlarla yarışın içine tekrar girdik. İyi gibi gözüküyoruz ama daha iyi olabilirdik. İlk yarı için olumlu-olumsuz tespitlerimiz var. Bunu oyuncularla paylaşacağız. Bunların hepsinin tespitlerini yaptık. Takımımızın içerisinde grup enerjisi var. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız” dedi.

‘Başkan’la transferi konuşacağız’

Transfer konusundaki planlarını da yorumlayan Avcı, “Başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında...” diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, Burak Yılmaz’ın önceki günkü basın toplantısında Cenk Tosun’a, ‘Come to Beşiktaş’ çağrısı yapmasıyla ilgili olarak ise, “Benim için güzel olur. İki tane Milli takım santrforu... Bana güzel şeyler hayal ettiriyor” dedi.

‘Cenk isterse biz onu alırız’

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ismi Siyah-Beyazlılar’la anılan Cenk Tosun’la ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Crystal Palace’la transfer görüşmelerinde bulunan Milli golcünün durumunu yorumlayan Kocadağ, “Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş’a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz” dedi. Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Kocadağ, “Çok fazla oyuncu almayacağız. İhtiyacımız 1-2 oyuncu. Bir forvet bir de kanatforvet tarzı oyuncu için çalışma yapıyoruz. Hafta sonuna kadar sonuç almayı umuyoruz” dedi. Cenk Tosun, 2 sezon önce Beşiktaş’tan Everton’a 23 milyon Pound karşılığında transfer olmuştu.