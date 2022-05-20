Sporun adresi Digiturk, Türkiye ve dünya futbolunun yıldız isimlerini izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor ’un başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk sonrası ilk kez beIN SPORTS mikrofonlarına konuşuyor.

Bordo-Mavili takımla 9. haftada alınan liderliği sezon sonunda şampiyonlukla taçlandıran Avcı, sezonun tüm bilinmeyenlerini beIN SPORTS’ta anlatacak. Avcı, sezon içinde yaşadığı unutulmaz maçlardan, kırılma anlarına kadar, gelen zaferin perde arkasını izleyicilere aktaracak.

Güntekin Onay’ın soracağı ve şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı’nın yanıtlayacağı bu özel röportaj, pazartesi günü 21.00’de canlı yayınla beIN SPORTS 1 ekranlarında sporseverlerle buluşacak.



