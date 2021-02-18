Trabzonspor, 2014-2015 sezonundan bu yana Başakşehir’i ligde mağlup edemiyor. Bordo-Mavililer, 11 maçlık bu hasrete yarın son vermek istiyor. Eski takımını Süper Kupa Finali’nde dize getiren teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını aynı konsantrasyonla kritik deplasmana hazırlıyor. Art arda açıklanan koronavirüs vakaları ve önemli eksiklere rağmen takımın moralini yüksek tutan Avcı, “Rakibimizin ligdeki durumu bizi aldatmasın. Bize karşı çıkış arayacaklar. Başakşehir’i Süper Kupa’da nasıl yendiysek, ligde de yeneceğiz. Aynı disiplini, 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonu ve mücadeleyi istiyorum” sözleriyle öğrencilerini motive ediyor. Ligde en son 2014-2015 sezonunun 20. haftasında Başakşehir’i 3-2’lik skorla deviren Fırtına, sonrasında çıktığı 11 karşılaşmada 6 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.



