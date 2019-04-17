Trabzonspor’un adı devlerle anılan genç yıldızı Abdülkadir Ömür, transferiyle ilgili konuştu. Hayalinin İspanya ve Barcelona olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, yine de son sözü kulübünün söyleyeceğinin altını çizdi. Altyapısından çıktığı ve tuttuğu takımda oynadığını belirten Abdülkadir Ömür özetle şu ifadeleri kullandı:

‘Tarif bile edemem’

“Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri görürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşallah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his olur, tarif edemem.”

Hayalini açıkladı

“Herkesin hayali vardır. Ben bu takımın altyapısından çıktım, taraftarıyım, burada başarılar elde etmek istiyorum. Bir hayalim de Avrupa’da oynayabilmek. Kulüp ne düşünür, transfer sezonu ne olur, bilemeyiz. Burada kaldığımız sürece en iyi şekilde bu formaya layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayalimiz Avrupa’da Trabzonsporlu Abdülkadir olarak futbol oynayabilmek.”

‘Cennette yaşıyoruz’

“Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder... Karadeniz’de cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. İnsanların tatile geldiği, yeşilliğin bol olduğu yer. Psikolojik olarak bizim gibi insanların futbolunu etkilediği şeylerden biri bu. İnşallah böyle oyuncular çıkmaya devam eder. Ben çok daha iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum.”