Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a müjdeli haber!

Almanya'da geçirdiği ameliyattan sonra Trabzon'a dönen geçtiğimiz günlerde tekrardan Berlin'e giden Abdülkadir Ömür'den sevindirici haberler gelmeye başladı.

12 Aralık 2019, Perşembe 13:37
- A +
Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a müjdeli haber!

Menisküs bölgesinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında Almanya'da ameliyat olan Abdülkadir Ömür, Trabzon'a geri gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden Almanya'ya giden ve rehabilitasyon sürecine giren 20 yaşındaki sağ kanattan sevindiren haberler gelmeye başladı.

Sezonu kapatması beklenen Ömür ile ilgili doktorları büyük bir gelişim kaydettiklerini söyledi. Mart alında oynamayı beklediğini dile getiren genç futbolcunun beklenenden daha erken bir zamanda formasına kavuşacağı belirtildi.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...