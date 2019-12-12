Menisküs bölgesinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında Almanya'da ameliyat olan Abdülkadir Ömür, Trabzon'a geri gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden Almanya'ya giden ve rehabilitasyon sürecine giren 20 yaşındaki sağ kanattan sevindiren haberler gelmeye başladı.

Sezonu kapatması beklenen Ömür ile ilgili doktorları büyük bir gelişim kaydettiklerini söyledi. Mart alında oynamayı beklediğini dile getiren genç futbolcunun beklenenden daha erken bir zamanda formasına kavuşacağı belirtildi.

Kaynak: Takvim