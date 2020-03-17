Abdülkadir Ömür’de sorun yok

Sezon başında AEK maçında sakatlanan ve dizinden operasyon geçiren Abdülkadir Ömür, 6 ay sonra sahalara dönerken, Başakşehir mücadelesine ise ilk 11’de başladı. Üst üste Malatya ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen genç yıldız, 73. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Dizinde ağrı meydana gelen Abdülkadir herkesi korkuturken, “Sakatlığı nüksetti” iddiaları ise doğrulanmadı.

Menisküs ve kıkırdak yapısında herhangi bir problem olmayan Abdülkadir’in, kemiğinde ufak bir ödem meydana geldiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı. Dünkü antrenmanda yer almayan Abdülkadir’in çarşamba veya perşembe günkü çalışmaya katılması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.