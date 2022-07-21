Abdülkadir Çelik, Kırşehir FK'yla imzaladı!
2019'da büyük umutlarla Medipol Başakşehir'e imza atan Abdülkadir Çelik, İstanbul ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu daha fazla süre bulmak adına 2.Lig ekibi Kırşehir FK'ya imza attı. Potansiyeliyle dikkat çeken genç oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunuyor.
Bursaspor altyapısında attığı gollerle dikkat çeken ve skorer kimliğiyle 2019'da büyük umutlarla Medipol Başakşehir'e imza atan Abdülkadir Çelik, İstanbul ekibine veda etti. 2020-21 sezonunda 3.Lig 3. Grup ekibi Somaspor'a kiralanan ve Siyah-Beyazlılar'la şampiyonluk yaşayan genç kanat oyuncusu daha sonra Ceyhanspor ve Bayburt Özel İdare'ye kiralanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Turuncu-Lacivertliler'le sözleşme yenileyen 21 yaşındaki oyuncunun sürpriz bir şekilde transferi açıklandı. Genç futbolcu, 2.Lig temsilcisi Kırşehir FK'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Potansiyeliyle dikkat çeken Abdülkadir, Kırşehir Belediyespor'u basamak olarak kullanıp sezon sonunda üst liglere sıçrama yapmayı hedefliyor.