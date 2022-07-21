Bursaspor altyapısında attığı gollerle dikkat çeken ve skorer kimliğiyle 2019'da büyük umutlarla Medipol Başakşehir'e imza atan Abdülkadir Çelik, İstanbul ekibine veda etti. 2020-21 sezonunda 3.Lig 3. Grup ekibi Somaspor'a kiralanan ve Siyah-Beyazlılar'la şampiyonluk yaşayan genç kanat oyuncusu daha sonra Ceyhanspor ve Bayburt Özel İdare'ye kiralanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Turuncu-Lacivertliler'le sözleşme yenileyen 21 yaşındaki oyuncunun sürpriz bir şekilde transferi açıklandı. Genç futbolcu, 2.Lig temsilcisi Kırşehir FK'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Potansiyeliyle dikkat çeken Abdülkadir, Kırşehir Belediyespor'u basamak olarak kullanıp sezon sonunda üst liglere sıçrama yapmayı hedefliyor.