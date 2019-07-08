Abdülaziz Demircan, Osmanlıspor'dan ayrıldı

Osmanlıspor'da forma giyen kaleci Abdülaziz Demircan, alacaklarına karşılık kulüple 2021 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.

08 Temmuz 2019, Pazartesi 19:37
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Abdülaziz Demircan, Osmanlıspor'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen kaleci Abdülaziz Demircan, alacaklarına karşılık kulüple 2021 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.  Süper Lig'de Karabükspor, Kayserispor ve Konyaspor'da kaleyi koruyan başarılı eldiven, kısa bir süre de İsveç'te oynadı.

Geçen sezon Osmanlıspor'da ligde 10 maçta, kupada ise 1 maçta forma giyen file bekçisi, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Demircan'ın yeni oynayacağı kulüp için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

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