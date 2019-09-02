İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Malili oyuncu Diaby'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.
Siyah-beyazlıların, Sporting Lizbon ile kiralık anlaşmasına vardığı Diaby'nin bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdoulay Diaby'nin havalimanı görüntüleri
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi.
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