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Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi

Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi

02 Eylül 2019, Pazartesi 13:00
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Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Malili oyuncu Diaby'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.
Siyah-beyazlıların, Sporting Lizbon ile kiralık anlaşmasına vardığı Diaby'nin bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdoulay Diaby'nin havalimanı görüntüleri
 

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