Abalı Denizlispor-Altay maç sonucu: 3-3

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, 27'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Altay'la uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 6'ncı dakikada Recep'le öne geçerken, İzmir temsilcisi 32'inci dakikada Ferhat, 40'ıncı dakikada Paixao ve 65'inci dakikada Kappel'in golleriyle 3-1 öne geçti. Denizlispor, 81'inci dakikada Kehinde ile farkı 1'e indirip, 90+4'üncü dakikada Mehmet'in penaltı golüyle beraberliği kaptı. Altay'da Tatos, 86'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Denizlispor averajla liderlik koltuğunu koruyup 55 puana ulaştı. Play-Off hedefinde yara alan Altay'ın puanı ise 38'e yükseldi. Denizlispor takımı sahaya lösemi tedavisi gören çocuklara dikkat çekmek için, "Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu en son ne zaman sevindirdiniz?" pankartıyla, Altay takımı ise "Organ bağışı hayat kurtarır, hayat vermek elinizde" pankartıyla çıktı.

6'ncı dakikada Denizlispor golü buldu. Altaylı Ferhat'ın hatasında topu önünde bulan Recep, ceza yayı önünden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0.

11'inci dakikada Denizlispor soldan serbest vuruş kazandı. Recep'in ceza sahasına yaptığı ortada Ziya kafayla dokundu, top az farkla yandan dışarı gitti.

27'nci dakikada soldan Altay ceza sahasına giren Aissati'nin yerden pasında bomboş pozisyondaki Mehmet'ten önce araya giren Ferhat mutlak bir golü önledi.

32'nci dakikada Altay skoru dengeledi. Putsila'nın pasında ceza sahasında yer alan Kappel bekletmeden topu Ferhat'a aktardı. İki rakibinden sıyrılarak önünü açan Ferhat, sert bir vuruşla kaleci Stackhowiak'ı avladı: 1-1.

39'uncu dakikada Tatos'un pasında kale önünde topa Murat dokundu, kaleci Stackhowiak yakın mesafeden golü önledi.

40'ıncı dakikada Altay öne geçti. Sol kanattan Özgür'ün adrese teslim ortasında arka direkte Paixao bekletmeden vurdu, top filelerle buluştu: 1-2.

45+1'inci dakikada sol çaprazdan Tatos'un şık vuruşunda meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı.

İlk yarı Altay'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Altay kalecisi Aydın karşı karşıya pozisyonda Recep'e gol izni vermedi.

65'inci dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan Özgür'ün yerden pasında ceza sahasında Kappel plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

81'inci dakikada sağdan Denizlispor atağında Furkan'ın sağdan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Kehinde, düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-3.

86'ncı dakikada Altaylı Tatos, hakeme itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+4'üncü dakikada Mert ceza sahasında Recep Niyaz'ı indirince Denizlispor penaltı kazandı. Penaltı atışında Mehmet maçın skorunu belirledi: 3-3.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Ali Tuna (xx)

ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Furkan (xxx), Alperen (xx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xx), Deniz (x) (Dk. 58 Kehinde xxx), Aissati (xx), Ziya (x) (Dk. 46 Mbamba xx), Burak Çalık (x) (Dk. 76 Himmet xx), Recep (xxx), Mehmet (xxx)

ALTAY: Aydın (xx) - Murat (xx), Gençer (xx), Ulaş (xx), Özgür (xxx), Ferhat (xxx) (Dk. 90+1 İbrahim Öztürk), Tavares (xx) (Dk. 60 Merter x), Putsila (xxx), Tatos (x), Kappel (xxx), Paixao (xxx)

GOLLER: Dk. 6 Recep, Dk. 81 Kehinde, Dk. 90+4 (P) Mehmet (Denizlispor) - Dk. 32 Ferhat, Dk. 40 Paixao, Dk. 65 Kappel (Altay)

SARI KARTLAR: Deniz, Mbamba, Alperen, Kehinde (Denizlispor), Tatos, Murat (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Tatos (Altay)