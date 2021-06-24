İtalyan devi Juventus'un Galli oyuncusu Aaron Ramsey, yeniden Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor. EURO 2020'de Galler forması altında sergilediği başarılı performansla yeniden dikkatleri çeken Aaron Ramsey için üç İngiliz ekibi devreye girmiş durumda.

Aaron Ramsey'nin Juventus ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olsa da bu yaz Premier Lig'e dönmesi muhtemel gözüküyor. Crystal Palace ve West Ham'ın istediği Ramsey için Daily Mail'in haberine göre Everton da devreye girdi.

Bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 30 maçta 2 gol, 5 asistlik bir hücum katkısı sağlayan Ramsey'nin 8 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle Juventus'tan ayrılabileceği ifade edilmekte.