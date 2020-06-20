Turkish Airlines EuroLeague'de önümüzdeki sezon yeniden iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Yunan ekibi Olympiacos, önceliği iki sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen Aaron Harrison'a vermiş durumda.

Olympiacos, 2-3 numara oynayabilen bir dış oyuncu arayışları kapsamında uzun süredir Aaron Harrison ile ilgileniyordu. Sportime'ın haberine göre ise girişimlere başlayan Yunan ekibi, oyuncuyla ilgilenen birçok takım arasında avantajlı duruma gelmeyi başardı.

2018'den bu yana Galatasaray forması giyen Aaron Harrison, Sarı-Kırmızılılar'da sergilediği performansla birçok takımın transfer hedefi haline gelmişti. Harrison, bu sezon EuroCup'ta çıktığı 16 maçta 15.9 sayı ortalamasıyla dikkat çekti.