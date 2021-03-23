A Milli Takımımızın maçları D-Smart ve D-Smart Go’da
2022 Dünya Kupası Grup Eleme maçları heyecanı D-Smart ve D-Smart Go’da yaşanacak. A Milli Futbol takımımızın Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar canlı yayında D-Smart ve D-Smart Go’da ekrana gelirken, her maç sonu özel programlar Spor Smart’ta izleyicilerle buluşacak.
Türkiye’nin Dünya Kupası Grup Eleme maçları coşkusu 24 Mart Çarşamba Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak Hollanda maçı ile başlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadele D-Smart 26. Kanal TRT 1’den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Milli Maç Özel programı ise 22.00’de canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyiciyle buluşacak.
Dünya Kupası Eleme Grubu’nda ikinci maçımızda A Milli Takımımız, Norveç deplasmanına çıkacak. 27 Mart Cumartesi saat 20.00’de oynanacak Norveç – Türkiye maçı D-Smart 26. Kanal TRT 1’den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Milli Maç Özel programı ise 22.00’de canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.
Grup elemelerinde üçüncü karşılaşma ise 30 Mart Salı günü yine Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Türkiye’nin Letonya’yı konuk edeceği karşılaşma saat 21.45’te D-Smart 85. Kanal TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak. Maçın ardından Milli Maç Özel programı ise 23.45’te canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyiciyle buluşacak.
Maçlar ve programların tamamı D-Smart GO’dan da canlı izlenebilecek.
A Milli Takımımıza Katar yolunda başarılar diliyoruz.