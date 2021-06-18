İtalya ve Galler karşılaşmalarında sadece alınan sonuçlar değil, Milli Takımımız'ın ortaya koyduğu kötü futbol da Türkiye'yi bir hayli üzmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yardımcılarıyla birlikte yaptığı analizler sonucunda, İsviçre karşısında sahaya farklı bir 11'le çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Beklentilerin altında kalan oyuncularını kenara alıp, bir yandan da hücumu düşünecek bir takım planlayan Güneş, stoperde tekrar Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ikilisine dönecek.

Umut olmazsa Mert!

Son maçta sakatlanıp çıkan Umut Meraş'ın yokluğunda sol bekte ilk tercih Mert Müldür. Orta alanda Okay ve Ozan Tufan'ın yerlerine savunmaya yönelik Kaan Ayhan, ileriye dönük İrfan Can Kahveci hamleleri bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanada geçmesi, Kenan'ın kulübeye alınıp, Halil Dervişoğlu'nun, Burak Yılmaz'la birlikte ya da arkasında oynama ihtimali bir hayli yüksek.