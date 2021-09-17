Levent Sürme 30 Mart 1983'te Türkiye'de doğdu. Ancak Sürme ailesi, Levent henüz 6 yaşındayken Almanya'ya taşındı. Augsburg’a yerleşen Sürme ailesi ilk olarak futbola meraklı olan Levent Sürme’yi Augsburg'a yazdırıyor. Burada alt yaş kategorilerinde forma giyen Levent Sürme daha sonraki dönemler ağır sakatlıklar yaşayıp, iki kez ameliyat olmak zorunda kalıyor. Şanssız peşini bırakmayınca da Sürme çok erken yaşta futbola veda etmek zorunda kalıyor.









Tuchel ile 3 yıl çalıştı

Her şeye rağmen futboldan kopamayan ve bu oyunun içinde kalmak isteyen Levent Sürme 19 yaşında bu kez antrenör olarak Augsburg kapılarından giriyor. 15 yıl emek vereceği kulüpte göreve başlayan genç çalıştırıcı, U-8’den A Takım’a kadar bütün kategorilerde 'Şef Antrenör' olarak görev yaptı. Levent Sürme geçen sezon Chelsea ile kulüpler bazında dünyanın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel ile Augsburg altyapısında 3 yıl beraber çalıştı.

18 yıldır bu işi yapıyor

Tuchel'den çok şey öğrenen Sürme 2018 yılında Leipzig'e geçiş yaptı. Altyapının tüm anahtarını alan başarılı hoca, burada da Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann ve Jesse Marsch gibi çok önemli teknik adamlarla birlikte görev yaptı. Her antrenörden bambaşka şeyler öğrenen Türk hoca, aralıksız 18 yıldır bu işi yapıyor ve son 8 yıldır da UEFA A lisansına sahip. Son olarak Leipzig U15 takımını çalıştıran Levent Sürme'nin, yıldız hocalardan öğrendiği bilgi birikimiyle Stefan Kuntz'a yardımcı olması bekleniyor.



