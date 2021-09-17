A Milli Takım'a yardımcı hoca olması beklenen Levent Sürme kimdir? Kariyerinde ne yaptı?
Art arda alınan başarısız sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı. TFF, tecrübeli hocadan boşalan görev için Almanya U21 hocası Stefan Kuntz'u düşündü. Alman çalıştırıcıyla yapılan görüşmeler oldukça olumlu geçerken, Kuntz'un en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'nda yeni bir oluşuma gitmeye hazırlanan TFF, Kuntz'un yanına ise Türk yardımcılar getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Mustafa Doğan ve Levent Sürme isimleri gündeme geldi. Gelişmelerin ardından Levent Sürme'nin kariyeri merak konusu oldu. Biz de sizler için Stefan Kuntz'un yeni yardımcısı olması beklenen Levent Sürme'yi araştırdık, kimdir, nerelidir, hayat hikayesi nedir? gibi soruların cevabını bulduk. İşte Levent Sürme ile ilgili merak edilenler..
Levent Sürme 30 Mart 1983'te Türkiye'de doğdu. Ancak Sürme ailesi, Levent henüz 6 yaşındayken Almanya'ya taşındı. Augsburg’a yerleşen Sürme ailesi ilk olarak futbola meraklı olan Levent Sürme’yi Augsburg'a yazdırıyor. Burada alt yaş kategorilerinde forma giyen Levent Sürme daha sonraki dönemler ağır sakatlıklar yaşayıp, iki kez ameliyat olmak zorunda kalıyor. Şanssız peşini bırakmayınca da Sürme çok erken yaşta futbola veda etmek zorunda kalıyor.
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Tuchel ile 3 yıl çalıştı
Her şeye rağmen futboldan kopamayan ve bu oyunun içinde kalmak isteyen Levent Sürme 19 yaşında bu kez antrenör olarak Augsburg kapılarından giriyor. 15 yıl emek vereceği kulüpte göreve başlayan genç çalıştırıcı, U-8’den A Takım’a kadar bütün kategorilerde 'Şef Antrenör' olarak görev yaptı. Levent Sürme geçen sezon Chelsea ile kulüpler bazında dünyanın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel ile Augsburg altyapısında 3 yıl beraber çalıştı.
18 yıldır bu işi yapıyor
Tuchel'den çok şey öğrenen Sürme 2018 yılında Leipzig'e geçiş yaptı. Altyapının tüm anahtarını alan başarılı hoca, burada da Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann ve Jesse Marsch gibi çok önemli teknik adamlarla birlikte görev yaptı. Her antrenörden bambaşka şeyler öğrenen Türk hoca, aralıksız 18 yıldır bu işi yapıyor ve son 8 yıldır da UEFA A lisansına sahip. Son olarak Leipzig U15 takımını çalıştıran Levent Sürme'nin, yıldız hocalardan öğrendiği bilgi birikimiyle Stefan Kuntz'a yardımcı olması bekleniyor.