A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 3. galibiyeti arıyoruz!

A Milli Takımımız yarın Uluslar Ligi'nde Lüksemburg deplasmanına konuk olacak. Bugün teknik direktörümüz Stefan Kuntz, oyuncumuz Merih Demiral'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

Faroe Adaları ile Litvanya karşılaşmasına göre daha zorlu bir maçın bizi beklediğini dile getiren Alman hoca, "3. galibiyeti arıyoruz. Bence Lüksemburg gruptaki en güçlü rakip. Oyuncularımız, verdiğimiz taktikler doğrultusunda hareket ediyor. Portekiz, İtalya maçında belli taktikler vardı. Şimdiki rakipler karşısında da futbolcularımız ona göre hareket ediyor. Bizim için önemli olan iyi şeyleri geliştirmek ve özellikle konsantre bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Takımı en iyi şekilde maça hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Kuntz, "Takım ruhu, iyi performans göstermenin temelidir. Takımımızı da buna göre seçiyoruz. Oyuncularımızı seçerken belirli konularda tavsiyeleri dinliyoruz. Örneğin kalecilerimizden bahsedersek, kalecilerimize hangi maçta kimin oynayacağını ifade ettik, kampın ikinci ya da üçüncü günü. Takım ruhu iyi olunca bir rahatlık oluşuyor. Oyuncularımız okul tatilinde değiller, performans vermek zorundalar. Bunun yanında oyuncular performans vermek için burada, teknik ekipler küçük dokunuşlar yapıyoruz, onları motive etmek için çalışıyoruz tabii ki. Şu an iki maç geçti, kalan iki maçı da geçtikten sonra bunlarla ilgili detaylı görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Stefan Kuntz, Rıdvan'ın da ağrıları olduğunu ve yarınki maçta riske etmeyeceklerini açıkladı.