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A Milli Takım, Riva'da toplandı

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

27 Mayıs 2022, Cuma 23:51 Son Güncelleme:
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A Milli Takım, Riva'da toplandı

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

A Millî Takım, Riva'da toplandı. Ay-yıldızlılar, C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına yarın 11.00 ve 17.30'da yapacağı çift idmanla başlayacak. Sabah antrenmanı basına kapalı, akşam idmanı ise açık olacak.

İHA

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