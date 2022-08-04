5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını Konya'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yaptı. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Milliler 37-22’lik skor ile kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda; Kamerun, Afganistan, İran ve Azerbaycan da B Grubu'nda mücadele edecek. Milli Takım , ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak olan Milliler, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te de Özbekistan ile mücadele edecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Merve Durdu (Kastamonu Belediye), Halime İslamoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye)

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Belediye), Elif Sıla Aydın (Konyaaltı Belediye)

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (Aksaray Belediye), Bilge Nur Öztürk (Konyaaltı Belediye)

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan (Kastamonu Belediye), Betül Yılmaz (Kastamonu Belediye), Ayşenur Sormaz (Anadolu Üniversitesi)

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin (Konyaaltı Belediye), Gülcan Tügel (Yenimahalle Belediye)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (Kristianstad HK/İsveç), Merve Özbolluk (Üsküdar Belediye)

Pivot: Cansu Akalın (Konyaaltı Belediye), Ceren Demirçelen (Kastamonu Belediye), Meryem Erdoğan (Üsküdar Belediye)

Teknik ve İdari Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör) , Erdal Kaynak (Kaleci Antrenörü), Bülent Kallenci (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)