A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Fransa yolcusu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada A Milli Kadın Basketbol Takımımız'ın, Letonya ve Sırbistan’ın 27 Haziran-7 Temmuz’da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdüğü bildirildi.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki millilerde Derin Yaya ve Sevgi Uzun’un aday kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

A Milli Takım’da daha önce de Gökşen Fitik, Merve Aydın, Melis Gülcan, Meltem Avcı aday kadrodan çıkarılmıştı. Derin ve Sevgi’nin aday kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Takım’daki basketbolcu sayısı 15’e düştü.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk).

Milliler Fransa yolcusu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak için yarın Fransa’ya gidecek.

Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Fransa’nın yanı sıra Rusya ve Sırbistan’ın da yer alacağı özel turnuvanın ardından 17 Haziran’da yurda dönecek ve 21 Haziran’a kadar çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

Milli takım 21 Haziran’da Belgrad’a giderek Sırbistan ile şampiyona öncesi son hazırlık maçını yapacak. Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında 27 Haziran’da Sırbistan’ın Niş şehrinde İtalya ile karşılaşacak.