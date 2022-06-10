Burak Yılmaz'ın vedası sonrası yeni bir döneme giren A Milli Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz, özellikle hücumda rolleri yeniden dağıtmaya başladı. Uluslar Ligi C Ligi'ndeki maçları, EURO 2024 yolunda ideal 11'indeki isimleri belirlemek adına kullanmayı planlayan Kuntz, gol yollarında elindeki oyunculardan maksimum verim almaya çalışıyor. Faroe Adaları karşısında forvette Enes Ünal'ı, Litvanya karşısında Serdar Dursun'u oynatan Kuntz, onlara yakın olarak da Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi. Halil, orta saha ile forvet arasında şu ana kadar oldukça dikkat çekici performanslara imzasını attı.

Yine 11'de düşünülüyor

Geride bıraktığımız sezonu Brentford'dan kiralık olarak Galatasaray 'da geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 4-0 kazandığımız Faroe Adaları mücadelesinde 1 gol atarken, 6-0 galip geldiğimiz Litvanya deplasmanında Doğukan Sinik'e 2 asist yapıp, karşılaşmaya noktayı koyan golü ağlarla buluşturdu. Son iki maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan genç yıldız, Alman hocanın beklentilerini bir hayli fazlasıyla karşılarken, Ay-Yıldızlılar'daki yerini de sağlamlaştırmış oldu. Halil'in, yarın Lüksemburg'a konuk olacağımız maça da 11'de başlaması bekleniyor.