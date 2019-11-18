A Milli Futbol Takımımıza, Andorra’da destek!

Kırmızı-Beyazlı taraftarlarımız, İstanbul’dan tam 2925,4 km uzaklıktaki Andorra deplasmanında yalnız bırakmadı. Hatta 3 bin 300 seyirci kapasiteli suni çimli Ulusal Stadyumu’nun tribünlerinde çoğunluğu Türk futbolseverler oluşturdu.

Eksi 5 derecelik soğuk havaya rağmen yaklaşık bin taraftarımız, A Milli Takım’a büyük destek verdi.

Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Madrid Büyülelçimiz Cihad Erginay, Barcelona Başkonsolusumuz Güçlü Kalafat ve Andorra Başbakanlık Ekonomi ve İşletme Bakanı Jordi Gallardo da karşılaşmayı yerinden izledi.