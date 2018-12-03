A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı'nın rakibi Polonya

A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup’taki son maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin hedefi galibiyetle ayrılmak.

03 Aralık 2018, Pazartesi 18:49
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A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı'nın rakibi Polonya

A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup’taki son maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

Başkent Varşova’daki Grodzisk Mazowiecki Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak.

Milli takım, İstanbul’daki ilk maçta rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

Türkiye ve Polonya’nın yanı sıra Hırvatistan’ın bulunduğu grupta ay-yıldızlı ekip, son sırada yer alıyor.

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