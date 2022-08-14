A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Konya'da oynanan 5. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Katar'a 26-23 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımımız gümüş madalyanın sahibi oldu. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını Katar 14-10 önde kapadı.
Milli Takımımız, B Grubu'nda İran'a 26-20 mağlup olmuş ve Azerbaycan'ı 29-19 yenmişti. Yarı finalde ise Millilerimiz, Suudi Arabistan'ı 26-25 mağlup etmişti.
İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün oynanan karşılaşmada Suudi Arabistan'ı 30-21'lik skorla yenen İran, turnuva üçüncüsü oldu.
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç tarafından verildi. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın gümüş madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hazma Yerlikaya verdi.
Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyleydi:
Kaleci: Enis Yatkın, Hüseyin Bereket
Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu
Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım
Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç
Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya
Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu
Pivot: Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu