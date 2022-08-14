Milli Takımımız, B Grubu'nda İran'a 26-20 mağlup olmuş ve Azerbaycan'ı 29-19 yenmişti. Yarı finalde ise Millilerimiz, Suudi Arabistan'ı 26-25 mağlup etmişti.

İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün oynanan karşılaşmada Suudi Arabistan'ı 30-21'lik skorla yenen İran, turnuva üçüncüsü oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç tarafından verildi. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın gümüş madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hazma Yerlikaya verdi.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyleydi:

Kaleci: Enis Yatkın, Hüseyin Bereket

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya

Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu

Pivot: Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu