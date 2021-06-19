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A Milli Basketbol Takımı'ndan Rusya karşısında tatsız prova

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 77-64 mağlup oldu.

19 Haziran 2021, Cumartesi 20:32 Son Güncelleme:
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A Milli Basketbol Takımı'ndan Rusya karşısında tatsız prova

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-14 önde tamamlayan Rusya soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı açmayı başaran Rusya karşılaşmanın bu bölümünü 56-45 galip tamamlarken maçı da 77-64 kazandı.

A Milli Erkek Basketbol takımı dün oynanan hazırlık maçında ise Rusya'yı 80-62 mağlup etmişti.

AA

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