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A Mili Kadın Voleybol Takımımızın rakibi bu kez Ukrayna

Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında Romanya’yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

20 Ağustos 2021, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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A Mili Kadın Voleybol Takımımızın rakibi bu kez Ukrayna

Avrupa Şampiyonası’na Romanya galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız D Grubu'nda bugün ikinci maçına çıkacak. Filenin Sultanları, Ukrayna'yla karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekibimiz, grupta ayrıca sırasıyla İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yla mücadele edecek. Millilerimiz, grupta ilk 4 takım arasına girmesi halinde adını son 16 takım arasına yazdıracak. Ve grubu bitirdiği sıraya göre, B Grubu'ndaki rakipleriyle eşleşecek. 

20:30’da BT Arena’da oynanacak mücadele TRT Sport Yıldız ekranlarından yayınlanacak. 

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