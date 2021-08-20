A Mili Kadın Voleybol Takımımızın rakibi bu kez Ukrayna

Avrupa Şampiyonası’na Romanya galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız D Grubu'nda bugün ikinci maçına çıkacak. Filenin Sultanları, Ukrayna'yla karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekibimiz, grupta ayrıca sırasıyla İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yla mücadele edecek. Millilerimiz, grupta ilk 4 takım arasına girmesi halinde adını son 16 takım arasına yazdıracak. Ve grubu bitirdiği sıraya göre, B Grubu'ndaki rakipleriyle eşleşecek.

20:30’da BT Arena’da oynanacak mücadele TRT Sport Yıldız ekranlarından yayınlanacak.