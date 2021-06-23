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A Erkek Milli Takımımızın 14 kişilik Kanada kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takımımız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için yarın Kanada'nın Victoria şehrine gidecek. A Erkek Milli Takımımızın 14 kişilik Kanada kadrosu açıklandı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:41 Son Güncelleme:
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A Erkek Milli Takımımızın 14 kişilik Kanada kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takımımızın kadrosunda bulunan 14 oyuncu şu şekilde açıklandı: 

Sertaç Şanlı / Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer / Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin / Anadolu Efes

Şehmus Hazer / Beşiktaş JK Icrypex

Alperen Şengün / Beşiktaş JK Icrypex

Sadık Emir Kabaca / Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu / Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu / Fenerbahçe Beko

J.Metecan Birsen / Pınar Karşıyaka

Berk İbrahim Uğurlu / Tofaş

Cedi Osman / Cleveland Cavaliers

Ömer Faruk Yurtseven / Miami Heat

Furkan Korkmaz / Philadelphia 76ers

Ersan İlyasova / Utah Jazz

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