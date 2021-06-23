A Erkek Milli Takımımızın 14 kişilik Kanada kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takımımızın kadrosunda bulunan 14 oyuncu şu şekilde açıklandı:
Sertaç Şanlı / Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer / Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin / Anadolu Efes
Şehmus Hazer / Beşiktaş JK Icrypex
Alperen Şengün / Beşiktaş JK Icrypex
Sadık Emir Kabaca / Beşiktaş JK Icrypex
Doğuş Özdemiroğlu / Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu / Fenerbahçe Beko
J.Metecan Birsen / Pınar Karşıyaka
Berk İbrahim Uğurlu / Tofaş
Cedi Osman / Cleveland Cavaliers
Ömer Faruk Yurtseven / Miami Heat
Furkan Korkmaz / Philadelphia 76ers
Ersan İlyasova / Utah Jazz