Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2408 olduğunu belirtilirken, 253 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 40.994.845 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 33.454 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 55.791 olarak açıklandı