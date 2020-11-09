Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.576 olduğunu belirten Bakan Koca, 85 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 15.273.222 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 396.831 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 10.972 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın