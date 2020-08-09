Süper Loto, bu akşam yine dev ikramiye ile karşınızda. 6 Ağustos 2020 tarihinde yapılan çekilişte şanslı numaralar 9, 20, 21, 25, 38, 53 olmuştu. 6 bilen çıkmadığından 26 milyon 257 bin 851 TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretmişti. Katlandıkça büyüyen ve 26 milyon 741 bin 478 TL'ye ulaşan dev ikramiye, Süper Loto'ya olan ilgiyi de artırdı.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş sonrası şanslı numaralar 4 - 6 - 14 - 22 - 38 - 58 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 11 kişi 18.842,60, 4 bilen 590 kişi 546,45 TL, 3 bilen 13.891 kişi 28.15 TL ve 2 bilen 132.543 kişi ise 3.10 TL ikramiyeye hak kazandı.

SÜPER LOTO DETAYLI SONUÇLAR

9 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

4 - 6 - 14 - 22 - 38 - 58

6 bilen kişi sayısı : 0

5 bilen kişi sayısı : 11 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18.842,60

4 bilen kişi sayısı : 590 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 546, 45 TL

3 bilen kişi sayısı : 13.891 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 28,15 TL

2 bilen kişi sayısı : 132.543 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL

Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından dilediğiniz zaman online oyun oynayabilir, QR kodla sorgulama yapabilir, 7-24 para çekip gönderebilir ve tüm sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



