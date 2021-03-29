FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta evinde Hapoel Unet-Credit Holon'a 77-76 yenilerek hem liderliği rakibine kaptıran, hem de bitime 2 maç kala 8'li Final'i riske atan Pınar Karşıyaka, yarın iddiası kalmayan galibiyetsiz son sıradaki TOFAŞ'a Türk derbisinde konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grubun diğer maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

Grup maçları sonucunda ilk 2 takımın yoluna şampiyonluk için 8'li Final'de devam edeceği, son 2 takımın ise eleneceği grupta Karşıyaka, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Holon ve Brindisi ise 4 haftada 3'er galibiyetle ilk 2 sırayı paylaşıyor. Son hafta Brindisi'yi grupta final niteliğindeki maçta ağırlayacak Kaf-Kaf, yarın kazanıp avantajı eline geçirmeyi istiyor. Karşıyaka, daha önce Avrupa'da Türk takımlarıyla oynadığı 19 maçta 16 galibiyet aldı. TOFAŞ'la Avrupa'da oynadığı 3 maçı da kazanan İzmir ekibi rakibini ilk grup maçında 78-70 mağlup etti. (DHA)