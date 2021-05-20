Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Kasapoğlu’nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan gençler, 81 il ile Kıbrıs’tan gelen sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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