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81 ilden gençlerle Anıtkabir'e

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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81 ilden gençlerle Anıtkabir'e

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Kasapoğlu’nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan gençler, 81 il ile Kıbrıs’tan gelen sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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