Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve 80'li yıllara damga vuran Arif Kocabıyık, deneyimli gazeteci Hakan Can'a çarpıcı bir röportaj verdi. Kocabıyık, Youtube üzerinden yayın yapan Hakan Can TV'ye verdiği röportajda Şenol Güneş, Ali Şen, Galatasaray 'a geçiş,14 yıl sonra şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi Neuchatel Xamax maçı, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Türk Milli Takım'da unutulmaz hikâyesi ve hapiste yaşadıklarını anlattı. İşte hem Fenerbahçe hem Galatasaray forması giyen Kocabıyık'tan o günlerin hikayesi...

Ali Şen yıllardır beni takip etmiş

Rize'de öne çıkınca Fenerbahçe'nin dikkatini çektiğni belirten Arif Kocabıyık, "Fenerbahçe'den teklif gelince biz çok sevindik çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birini reddedemezsiniz. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen ile ilk karşılaşmamız kulüp binasında oldu. İmza töreni için hazırlanırken 'Bana seni yıllardır takip ediyoruz, gelişiyorsun Fenerbahçe camiası en üstün olacağın yer, lütfen bu formanın hakkını ver' dedi" diye konuştu.

Şenol Güneş çalım attığım için yıllarca tepki gösterdi

Şenol Güneş ile ilgili bir anısını da paylaşan Kocabıyık, şunları söyledi: "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı vardı. Trabzon çok iyi o dönem tabii. Maçta bir pozisyonda birkaç kişiyi çalımladım, ceza sahasına girdim. O sırada kaleci Şenol Güneş de önüme atladı. Tabii ben de topu bir daha çektim kaleyle karşı karşıya kaldım. O kadar hırs yapmışız ki, tek derdimiz maçı kazanmak. O maçtan sonra Şenol Güneş biraz tepki toplamıştı. 90’lı yıllara kadar Şenol Güneşle karşılıklı oynadık. O pozisyondan sonra biraz bana tepki gösterdi. Çünkü ertesi gün gazetelerde 'Fenerbahçe Şenol'a dava açıyor' diye yazılar çıkmış. Benim attığım çalımlar sırasında Şenol Güneş sürekli yere atladığı için böyle espri yapılmış yani.Yani Şenol Ağabey o ilk yaptığı hamlede kalsaydı benim iş zora girecekti ama ama içeri, içeri gidince benim de işim daha kolay oldu. Yani şimdi o pozisyon onunda umurunda değildir de atlamasaydın Şenol abi, işimi yaptım ben. Maçtan sonra milli takıma gittik. Trabzonlu ve Fenerbahçeli oyuncular iki ayrı grup halinde oturduk. Avusturya'dan 5 yedik. Tabii böyle giderse sonuç da bu olur!..."

Fatih Terim beni Galatasaray'a istedi

Arif Kocabıyık, hak ettiği para verilmeyince Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tuttuğunu söyledi. Kocabıyık, bu transfer olayını da şöyle anlattı: "Fenerbahçe ile alttan gelen oyuncular sözleşme imzalayınca ben de kendimi başarılı bulduğum için, imza için hak ettiğimi düşündüğüm parayı istedim. Kulüp tabii reddetti. Ama benden daha az oynayanlar 7-8 milyon alırken ben bir iki üstünü istedim. Başkan 'Sen hiç 10 milyonu birarada gördün mü' dedi. Ben de 'Başkanım verirseniz göreceğim' dedim. Bunun üzerine '10 milyonu sen bana getir git' dedi. O zamanlar ünlülerin takıldığı bir mekânda Fatih Terim'le konuştuk. Bana 'Ne yapacaksın' diye sorunca ben de 'Önce Fenerbahçe’ye gideceğim' dedim. O da 'Bak ben senin için Galatasaray ile de uğraş veriyorum, yaşantını düzene sok. Senin işini halledelim' dedi. O dönem Antepli Aziz Ortaoğlu diye bir işinsanı vardı. Fatih Terim'le konuşmuş 'Ben Arif'i Antep'e alıyorum' gibi laflar etmiş. Aziz Ağabey, 10 milyon verip benim Fenerbahçe ile olan mukavelemi feshetti. Tabii onlar benim Antep'e gideceğimi sanıyor. Ama ben Galatasaray bayrağı ile fotoğraf çektirdim. Ertesi gün kıyametler koptu. Semih Bayülgen vardı. O Fenerbahçe’nin perde arkasındaki asıl başkanıydı. 'Nasıl verirsiniz bu adamı. Adamın Antep'e gideceğini nasıl düşünürsünüz? Belli ki ya Galatasaray ya da Beşiktaş 'a gidecek' diye ortalığı yıkmış kulüpte. Tabii bu durumu duyan Fenerbahçe taraftarı da tesisleri basıp cam çerçeve indirmişler. İşte böyle Galatasaray’a transfer oldum."

Mustafa Denizli, "Neuchatel'i eleyeceğiz" dedi, güldük!

1988-1989 sezonunda o zamanki adı Şampiyon Kulüpler Kupası olan bugünkü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yarı finale kadar yükseldi. Bu yolda İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımıyla 2. turda oynanan maçlar tarihe geçti. İlk maçta Galatasaray deplasmanda 3-0 kaybetti. İstanbul'daysa Cimbom 5-0 kazandı. Ama maçta çıkan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'ın hükmen yenilmesi söz konusu oldu. İlginçtir o zaman uluslararası ilişkileri çok iyi olan Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen de devreye girerek, maçın 5-0 tescilinde başrol oynadı.





Isın ısın buhar olacaktım!

İlk maçta oynamadığını anlatan Arif Kocabıyık, tarihi dönemi de şöyle anlattı: "İlk maç taktiksel sebepten dolayı oynamadım. İkinci maç öncesi Mustafa Denizli bizi topladı. '15 gün var maça. Yaptığınız her işte bu maçı düşünün, bu maçı kazanacağız. Eleyeceğiz' dedi. Tabii biz güldük, karşımızda müthiş bir takım olacaktı. Maç günü kadro açıklandı ben kadrodayım, Mustafa Denizli beni çağırdı. Şimdi Mustafa Hoca o zaman maçtan önce, maçı kafasında oynar ben de düşündüm ki beni başka bir pozisyona alacak. Gittim yanına dedi ki 'Rakibin solbeki müthiş bir adam, senin yerine Küçük Savaş oynasın' dedi. Ben de 'Olmaz hocam falan' demedim. 'Tamam' dedim. Maç başladı, Küçük Savaş yapamıyor! Mustafa Denizli, 'Arif hazırlansın' dedi. İşte başladım hazırlanmaya ama dakikalar geçiyor ben hâlâ ısınıyorum. Sinirlendim, yedek kulübesine geldim. Mustafa Hoca 'Ne yapıyorsun sen' dedi. Dedim 'Hocam adama yazık, bana da ayıp oluyor' dedim. 'Tamam, sen ısın. Oyunaalacağım seni' dedi. Devre bitti, ben hâlâ bekliyorum. İkinci devre tüm oyuncular sahaya çıktı. Kale arkasına ısınmaya yolladı tekrar beni hoca. Biraz daha ısınsam buhar olacağım! 55, 60 derken 65. dakikada aldı beni oyuna. Sol tarafı biraz toparladım maçı 5-0 kazandık ve tur atladık."

14 yıl sonra gelen unutulmaz şampiyonluk

Fenerbahçe ile iki şampiyonluk yaşayan Arif Kocabıyık, Galatasaray ile de tarihi başarılarda yer alır. Bunlardan biri de 14 yıl sonra gelen lig şampiyonluğu olur. Arif Kocabıyık, 2-1 kazanılan ve Eskişehirspor ile oynanan şampiyonluk maçının kendisi için de unutulmaz olduğunu söyedi: "Bu maçta golleri erken bulmasaydık belki de Eskişehirspor bizi şampiyonluktan edecekti. Ben 15 dakika kala oyundan çıktım. O zaman kenara gelen topları daha da uzağa atardık ki dakikalar geçsin! Ali Sami Yen’in süslenmesi de o gün müthişti. Şampiyonluk sonrası bütün boğazı gezmemiz, gerçekten harikaydı. Galatasaray’a yakışanda buydu."

Milli Takıma alınmayı unutuldum!

80'lerde Türk Milli Takımı çok başarılı sonuçlar alamıyordu. Öyle ki orta sahayı geçtiğimizde bile heyecanlanırdık. Arif Kocaıyık, milli takıma dair bir anısını da anlattı: "Arnavutluk maçı vardı. O kadar iyi oynuyoruz ki. Ama rakip kaleci de çok iyi maç çıkardı. Maç Arnavutluk ceza sahasında geçiyor. Son dakikalarda bir top geldi, hiç vurmayacağım bir yerden vurdum. Top öyle bir yere gitti ki keleci ona bile uzandı ama gol oldu. Bir başka milli maç için kadro açıklanıyor ben lokalde takılıyorum. Bana dediler ki 'Kadroda yoksun'. 'Nasıl yokum' falan derken, kimseye de bir şey diyemedim. Onlardan açıklama bekledim ama o bugündür kimse neden alınmadığımı söylemedi. Hocalar kendi aralarında konuşurken 'Ne yaptık, Arif'i nasıl unuturuz, ne yapalım falan' derken, beni ümit milli takımına aldılar. Gitmeme gibi bir lüksümüz yok. A takım oyuncuları da bizle dalga geçiyor tabii!

Ünlü şarkıcı Umay Umay yüzünden hapse girdi

Arif Kocabıyık, Rizespor'da oynarken,takım arkadaşı Osman Denizci ile birlikte ünlü sanatçı Umay Umay yüzünden hapis de yattı. Kocabıyık, bu olayın detaylarını da şöyle anlattı: "O yılların jenerasyonu bilir, o olay yüz karası bir olaydı. Hak etmediğimiz bir yüz karasıydı. O dönem Osman Denizci’nin bir flörtü vardı Trabzonlu bir kızdı. Tabii o yıllarda pastanede oturmak bir kahve içmek çok ters işlerdi. Böyle durumlar Karadeniz yapısına çok tersti o zamanlar. Osman benden evimin anahtarlarını istedi, ben de ona 'Bak sen benden daha çok Karadenizli'sin. Eve girip çıkarken dikkatli ol' dedim ve anahtarları verdim. Bir iki saat sonra geldi, anahtarları bana verip teşekkür etti. Bir gün sonra Galatasaray deplasmanına gittik. Daha sonra Trabzon'da da Fenerbahçe ile maçımız vardı. Trabzon’a dönerken uçak inmeden hemen önce kulüp menajeri Kemal Ağabey geldi 'Aşağıda polisler sizi bekliyor' dedi. Ben 'Allah Allah' dedim. Yani ortada bir şey yok ki! Osman pastaneye harcayacağı mesaiyi benim evde harcadı. Daha sonra öğrendik ki Umay Hanım, Osman’dan ayrıldıktan sonra Rize’deki akrabalarında kalmış. Eve dönmeyince ailesi tedirgin olmuş. Araştırmışlar; kızın Osman’la beraber olduğunu öğrenmişler. Ben evimin anahtarlarını verdiğim için suçlu oldum, Osman’ın suçları da bana eklendi.

Ali Şen bizi kurtardı

Bizi mahkemede hiç konuşturmadan ceza evine yolladılar. Kızın yaşı reşit olmadığı için konuşma hakkı yoktu. Onun yerine babasının dediği her şey geçerli sayıldı. Cezaevi müdürü bizi bir koğuş ağasına teslim etti. Tabii o ağa da kan davasından içeride. Müdür, o kişiye 'Bunlar maçtan sonra olay çıkarmışlar o yüzden bunları misafir et, diye anons et' dedi. Cezaevinde Rizespor oyuncularıyız diye müthiş bir itibar gördük. Tabii biz çıkmayı bekliyoruz ama haftalar, aylar oldu çıkamadık. Cezaevinden çıkışımız Ali Şen sayesinde oldu. Yaptığımız iş ar namus işi olarak gösterildi ama ortada öyle bir şey yok. Daha sonra Osman Umay Hanımla evlendi zaten. Ali Şen, biz 5-6 ay sonra Fenerbahçe’ye transfer olacağımız için, Fenerbahçe oyuncusuymuşuz gibi sahiplendi. Osman, 5 sene boşanmama şartı ile bende cüzi bir para cezasıyla ceza evinden çıktım. Benim için kötü bir anıydı, günahsızdık demek ki kaderimizde vardı. Umay da 90'larda müzisyen oldu Umay Umay adıyla albümler yaparak çok ünlü oldu.”