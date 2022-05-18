Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports, dünyanın dört bir yanından en iyi profesyonel takımların bölgesel güçlerini sergileyeceği 2022 PUBG MOBILE Pro League Bölgesel Bahar Şampiyonası (PMPL) programının detaylarını paylaştı.

Ülkemizden takımlarının mücadele edeceği ve 2,3 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan 2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası 19- 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye’nin en güçlü 8 takımından kıyasıya mücadele

Birbirinden güçlü takımların yarışacağı 2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası’nda Türkiye’den sekiz ve Batı Avrupa'dan sekiz olmak üzere 16 takım mücadele edecek. Dört gün boyunca kıyasıya maçlara ev sahipliği yapacak turnuvada her gün altı maç olmak üzere toplamda 24 maç yapılacak. PMPL Avrupa Şampiyonası’ndaki heyecan dolu maçların tamamı PUBG MOBILE resmi Youtube sayfası üzerinden de takip edilebilecek.

2.3 milyon TL ödül havuzu

Takım oyunu ve rekabetin ön planda olduğu 2022 PMPL Bahar Avrupa Şampiyonası’nda toplamda 2.3 milyon TL ödül (150 bin dolar) havuzu bulunuyor.

Oyun severlerin rekabet dolu bu maçları canlı olarak takip edebileceği turnuvanın galibi 40 bin dolarlık ödülü evine götürürken 2.takım 28 bin dolar, 3. Takım ise 18 bin dolar ödül kazanacak. Turnuvada en değerli oyuncu ödülünü kazanan kişi ise 2 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

Katılımcı takımlar şu şekilde:

PMPL Türkiye Bahar Şampiyonası Takımları

Fastpay Wildcats

Next Rüya

Beşiktaş Esports

S2G Esports

Getso Esports

Surreal Esports

Fire Flux Esports

Regnum Carya Esports

PMPL WEU Bahar Şampiyonası Takımları

TJB Esports EU

UDR KILLERS

Eastern Stars

Game-Lord

XTEAM

Clear Vision Esports

PENTA

4 Romanian Men

Tüm bölgelerin toplam ödül havuzu: 5,3 milyon dolar

Beş farklı bölgeyi kapsayan PMPL’de tüm bölgelerin toplam ödül havuzu ise 5,3 milyon dolar gibi inanılmaz bir rakama ulaşıyor.

Beş bölgesel şampiyonayı kapsayan 2022 PMPL Bölgesel Bahar Şampiyonası, 19- 22 Mayıs'ta Türk takımlarının da yer aldığı PMPL Avrupa Şampiyonası ve PMPL Güney Asya Şampiyonası ile başlayacak. PMPL Amerika Şampiyonası, PMPL Orta Doğu ve Afrika Şampiyonası 26- 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşirken PMPL Güney Doğu Asya (SEA) Şampiyonası ise 10- 12 Haziran'da düzenlenecek.