8 Türk takımının yarışacağı 2,3 milyon TL ödüllü PMPL Avrupa Şampiyonası başlıyor
2022 PUBG MOBILE Pro League takviminin önemli bir parçası olan ve Türkiye’nin en iyi sekiz takımının mücadele edeceği PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası, 19- 22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.
Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports, dünyanın dört bir yanından en iyi profesyonel takımların bölgesel güçlerini sergileyeceği 2022 PUBG MOBILE Pro League Bölgesel Bahar Şampiyonası (PMPL) programının detaylarını paylaştı.
Ülkemizden takımlarının mücadele edeceği ve 2,3 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan 2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası 19- 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye’nin en güçlü 8 takımından kıyasıya mücadele
Birbirinden güçlü takımların yarışacağı 2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası’nda Türkiye’den sekiz ve Batı Avrupa'dan sekiz olmak üzere 16 takım mücadele edecek. Dört gün boyunca kıyasıya maçlara ev sahipliği yapacak turnuvada her gün altı maç olmak üzere toplamda 24 maç yapılacak. PMPL Avrupa Şampiyonası’ndaki heyecan dolu maçların tamamı PUBG MOBILE resmi Youtube sayfası üzerinden de takip edilebilecek.
2.3 milyon TL ödül havuzu
Takım oyunu ve rekabetin ön planda olduğu 2022 PMPL Bahar Avrupa Şampiyonası’nda toplamda 2.3 milyon TL ödül (150 bin dolar) havuzu bulunuyor.
Oyun severlerin rekabet dolu bu maçları canlı olarak takip edebileceği turnuvanın galibi 40 bin dolarlık ödülü evine götürürken 2.takım 28 bin dolar, 3. Takım ise 18 bin dolar ödül kazanacak. Turnuvada en değerli oyuncu ödülünü kazanan kişi ise 2 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.
Katılımcı takımlar şu şekilde:
PMPL Türkiye Bahar Şampiyonası Takımları
Fastpay Wildcats
Next Rüya
Beşiktaş Esports
S2G Esports
Getso Esports
Surreal Esports
Fire Flux Esports
Regnum Carya Esports
PMPL WEU Bahar Şampiyonası Takımları
TJB Esports EU
UDR KILLERS
Eastern Stars
Game-Lord
XTEAM
Clear Vision Esports
PENTA
4 Romanian Men
Tüm bölgelerin toplam ödül havuzu: 5,3 milyon dolar
Beş farklı bölgeyi kapsayan PMPL’de tüm bölgelerin toplam ödül havuzu ise 5,3 milyon dolar gibi inanılmaz bir rakama ulaşıyor.
Beş bölgesel şampiyonayı kapsayan 2022 PMPL Bölgesel Bahar Şampiyonası, 19- 22 Mayıs'ta Türk takımlarının da yer aldığı PMPL Avrupa Şampiyonası ve PMPL Güney Asya Şampiyonası ile başlayacak. PMPL Amerika Şampiyonası, PMPL Orta Doğu ve Afrika Şampiyonası 26- 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşirken PMPL Güney Doğu Asya (SEA) Şampiyonası ise 10- 12 Haziran'da düzenlenecek.