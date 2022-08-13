Ülkemizi 2022-23 sezonunda da temsil edeceği 7DAYS EuroCup organizasyonunda Frutti Extra Bursaspor , 20 takım içinde şampiyonluk adaylığında 3. sırada gösteriliyor.

Ciddi bir çekişmeye sahne olması beklenen 7DAYS EuroCup için favorilerini belirleyen bahis siteleri, geçen sezon final oynama başarısı gösteren ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Frutti Extra Bursaspor’u, 2022-23 sezonunun şampiyon adaylığında 3. sıraya koydular.

Yeni sezona girerken gelen bu haber, Koç Alimpijevic’in öğrencileri için motivasyon kaynağı olurken, Frutti Extra Bursaspor taraftarlarında da heyecanı tetikledi.

Basket Data Scouting’in hazırladığı grafiğe göre sıralama şu şekilde: