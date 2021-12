İddaaseverlere rehberlik edecek tüyolar Can Tongo'dan... UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi devam ederken, merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle haberimizde yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Leipzig-Man.City Gol Var 1.44

Leipzig adına Jesse Marsch ile yollar ayrıldı. Bu maçta Avrupa Ligi için sahaya çıkacaklar. Club Brugge’e göre avantajlı skor elde etmek zorundalar. Manchester City grup liderliğini garantiledi. Bu maçta KG Var bekliyorum.

PSG-C.Brugge Gol Var 1.60

PSG gruptan çıkmayı başardı. Club Brugge ise bu deplasmandan avantajlı bir skor elde etmek için büyük çaba sarf edecektir. Avrupa Ligi’ne devam etmenin yolu bu maçtan geçiyor. Karşılıklı goller bekliyorum.

Milan-Liverpool Gol Var 1.51

Şampiyonlar Ligi 2005 finalinin iki aktörü kozlarını paylaşacak. Liverpool liderliği garantiledi. Milan ise kazanıp, Porto’nun puan kaybetmesini bekleyecek. Bu maçta taraflar goller bulurlar.

Porto-A.Madrid İY 1.5 altı 1.28

Her iki takımın da son 16 turu şansı devam ediyor. Porto kazanırsa üst tura yükselecek. Atletico Madrid ise kazanırsa, Milan’ın puan kaybını bekleyecek. İlk yarı temkinli başlar.

Lyon-Rangers Gol Var 1.45

Lyon ilk 5 maçı da kazanarak grup liderliğini garantiledi. Bu maçta rotasyon yapabilirler. Rangers ise Gerrard sonrasında kaldığı yerden devam ediyor. Bu maçta çok pozisyon izleriz. Karşılıklı goller bekliyorum.

Sociedad-PSV ÇŞ 0-2 1.64

Real Sociedad son Real Madrid maçında pek varlık gösteremedi ve rakibini hiç tehdit edemedi. PSV ise son 5 maçının 4’ünden galibiyet çıkardı. Bu kader maçında PSV’nın en az 1 puan almasını bekliyorum.

Sturm Graz-Monaco Dep 1.5 üstü 1.52

Sturm Graz açısından Avrupa Ligi grubu iyi geçmedi. Seviyeleri rakiplerine oranla çok daha aşağıda. Monaco hücumda son derece üretken bir ekip. Bu karşılaşmada Monaco’nun zayıf rakibi önünde en az 2 gol bulmasını bekliyorum.

Napoli-Leicester 1 1.95

Napoli son maçında Atalanta karşısında son derece dramatik bir maç kaybetti. Bu maçta kazanarak Avrupa Ligi’nde üst turu zorlayacaklarını düşünüyorum. İç sahada Napoli’nin kazanmasını bekliyorum.

Fenerbahçe -E.Frankfurt Gol Var 1.45

Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Bu maçta Eintracht Frankfurt kazanması halinde grup liderliğini garantilemiş olacak. Kolay bir maç olmaz. Taraflar goller bulurlar.

Antwerp-Olympiakos ÇŞ 0-2 1.23

Olympiakos’un hala daha grup liderliği şansı devam ediyor. Bu karşılaşmada kazanıp, E.Frankfurt’un puan kaybını beklemek durumundalar. İdeal kuponlara ÇŞ 0-2 bahsini eklemek son derece mantıklı.

Lazio- Galatasaray Gol Var 1.52

Temsilcimiz Galatasaray üst turu garantilemiş olsa da bu deplasmandan alacağı 1 puan sonrasında liderliği de garantilemiş olacak. Kolay bir maç olmaz. Karşılıklı Gol Var mantıklı.

Marsilya-Lokomotiv üst 1.49

Marsilya kaybetmemesi halinde yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Lokomotiv bu yıl iyi bir görüntü sergilemiyor. Ev sahibi favori olsa da üst diyorum.